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Hakkari’de 2 terörist öldürüldü

Hakkari kırsalında düzenlenen hava harekatında 2 terörist öldürüldü.

29 Ekim 2018 Pazartesi 09:42
Hakkari’de 2 terörist öldürüldü

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “Bu kapsamda 28 Ekim 2018 günü saat 21.30 sıralarında ilimiz merkez Kavaklı köyü kırsal alanında tespit edilen 2 bölücü terör örgütü mensubu, icra edilen hava harekâtı neticesinde etkisiz hale getirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir” denildi. 

Haber Tarihi: 29 Ekim 2018 Pazartesi 09:42
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