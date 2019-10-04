Hakkari'de 2 terörist etkisiz hale getirildi
Hakkari kırsalında İl Jandarma Komutanlığı JÖH timlerince gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.04 Ekim 2019 Cuma 22:27
Hakkari kırsalında İl Jandarma Komutanlığı JÖH timlerince terör örgütü PKK mensubların hava destekli operasyon düzenlendi.
İçişleri Bakanlığı tarfından yapılan açıklamaya göre; İç güvenlik operasyonları kapsamında operasyonda 2 terörist, silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.
Bölgede operasyonlar devam ediyor.
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