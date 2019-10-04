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Hakkari'de 2 terörist etkisiz hale getirildi

Hakkari kırsalında İl Jandarma Komutanlığı JÖH timlerince gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

04 Ekim 2019 Cuma 22:27
Hakkari'de 2 terörist etkisiz hale getirildi

Hakkari kırsalında İl Jandarma Komutanlığı JÖH timlerince terör örgütü PKK mensubların hava destekli operasyon düzenlendi.

İçişleri Bakanlığı tarfından yapılan açıklamaya göre; İç güvenlik operasyonları kapsamında operasyonda 2 terörist,  silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

Bölgede operasyonlar devam ediyor.

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Haber Tarihi: 04 Ekim 2019 Cuma 22:27
  1. Hakkari
  2. pkk
  3. GÜNCEL Haberleri

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  • EmekliEmekli12 sa önce
    Allah, Türk askerine güç kuvvet versin, ayaklarına taş değmesin.

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