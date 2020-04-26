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Aktüel

Hakkari'de 2 köy karantinaya alındı

2020-04-26 14:25:18 -
Hakkari'de 2 köy karantinaya alındı

HAKKARİ (AA) - Hakkari'de yeni tip koronaviürüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 2 köy karantinaya alındı.

Valilikten yapılan açıklamada, Kovid-19'la mücadelenin devam ettiği belirtilerek "İlimiz merkez ilçeye bağlı Çanaklı ve Kırıkdağ köyleri 26 Nisan günü Hakkari İl Hıfzıssıhha Kurulu Kararı gereği 14 gün süreyle karantina altına alınmıştır." ifadesine yer verildi.

Öte yandan Durankaya beldesi Pınarbaşı Mahallesi Yukarı Güvenir mezrası da karantinaya alınmıştı.

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