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Aktüel Hakkari'de 121 kilogram eroin ele geçirildi
Aktüel

Hakkari'de 121 kilogram eroin ele geçirildi

Yeniakit Publisher
2020-10-22 17:46:35 -
Hakkari'de 121 kilogram eroin ele geçirildi

HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bir araçta 121 kilo 200 gram eroin bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçunu önlemeye yönelik çalışmalar kapsamında, dün Yüksekova ilçe merkezinde batı illerine sevkiyat yapacağı değerlendirilen bir araç durduruldu.

Aracın bagajında paketlenmiş 121 kilo 200 gram eroin ele geçirildi. Sürücü gözaltına alındı.

Bu arada ele geçirilen uyuşturucu paketleri, İlçe Emniyet Müdürlüğü önünde "Can Azerbaycan 30" şeklinde yazılarak sergilendi.

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