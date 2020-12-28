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Aktüel Hakkari-Yüksekova kara yolunda yolcu minibüsü ile tırın çarpıştığı kazada ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.
Aktüel

Hakkari-Yüksekova kara yolunda yolcu minibüsü ile tırın çarpıştığı kazada ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2020-12-28 09:47:39 -
Hakkari-Yüksekova kara yolunda yolcu minibüsü ile tırın çarpıştığı kazada ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.
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