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Gündem Hakkari- Van karayolunda heyelan, Erciş'te 13 köyde taşkın
Gündem

Hakkari- Van karayolunda heyelan, Erciş'te 13 köyde taşkın

Hakkari-Van Karayolu etkili olan yağışın ardından yüksek kesimden kopan toprak ve taş yığınlarının yol açtığı heyelan nedeniyle kapandı. Karayolları ekiplerinin çalışmasıyla yol, yaklaşık 2 saat sonra tek yönlü ulaşıma açılırken, Van'ın Erciş ilçesinde ise etkili olan şiddetli yağış 13 mahallede taşkına yol açtı

Yeniakit Publisher
2021-07-15 23:56:00 -
Hakkari- Van karayolunda heyelan, Erciş'te 13 köyde taşkın

Hakkari- Van karayolunun 80'nci kilometresindeki Albayrak mevkisinde bugün saat 17.30 sıralarında etkili olan yağış nedeniyle heyelan meydana geldi.

DHA'nın haberine göre, öğle saatlerinde etkili olan dolu ile karışık yağmurun ardından yumuşayan toprak, yola aktı. Yol ulaşıma kapanırken, uzun araç konvoyları oluştu.

Karayolu'nun yanından geçen derenin su su seviyesinin de yükselmesiyle taşkın meydana geldi. Sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye Karayolları 114'üncü Şube Şefliği ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonucu karayolu, yaklaşık 2 saat sonra tek yönlü olarak trafiğe açıldı. Araçların kontrollü olarak geçiş yaptığı yolda, sürücülere olası heyelanlara karşı uyarılarda bulunuldu.

Erciş'te selden dolayı 13 köyde taşkın meydana geldi

Öte yandan Erciş ilçesinde öğle saatlerinde etkili olan yağış nedeniyle 13 köyde taşkın meydana geldi. İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, taşkının yaşandığı köylerde incelemelerde bulunduktan sonra "Çok şükür can kaybımız bulunmuyor. Şu ana kadar bize bildirilen 6 hayvanın telef olduğudur. Belediyemize ait ekiplerimiz, sağanak yağışın etkili olduğu köylerde çalışmalara başladı." dedi.

 

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