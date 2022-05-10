Hakkari Üniversitesi öğretim üyesi alacak
Hakkari Üniversitesi’ne 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri gereğince ilanla duyurulan unvan ve nitelikleri belirtilen kadrolara öğretim üyesi alınacak.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre İlgililerin;
a) 657 Sayılı Kanun’un 48. maddesinde belirtilen şartları taşımaları,
b) Adayların 2547 Sayılı Kanun’un 26. maddesinde belirlenen asgari koşulları sağlamış olmaları,
c) Yabancı Ülkelerden alınan Diplomaların Üniversitelerarası Kurulca Denkliğinin onaylanmış olması ve belgelendirilmesi gerekmektedir.
Yukarıda belirtilen şartları taşıyan adayların;
1) Profesör kadrosuna başvuracak adayların başvuru dilekçelerine; Özgeçmişlerini, Doçentlik Belgesi ile bilimsel çalışma ve yayınlarını 6 (altı) nüsha dosyayı ekleyerek CD ile beraber Rektörlük Personel Daire Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir.
2) Başvurular, ilanın Resmi Gazetede yayımlandığı tarihten itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde yapılacaktır.
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