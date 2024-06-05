  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Barbar İsrail ABD silahları kullanıyor! İşte Amerikan soykırım silahları!

Suikast timi hazır! Gülen'in yeğeninin itirafları ortalığı iyice karıştırdı

Bunlara oy veren muhafazakârlar alın eseriniz! CHP’li başkandan skandal kadın plajı vaadi

Türk Hava Yolları zirvedeki yerini koruyor! Türkiye’nin en değerlisi! Yüksekten uçmaya devam edecek!

Türkiye Rusya'ya karşı savaşa girip bakın ne yapacak! Eski albay, Ankara'nın 31 ülkeyi ters köşeye düşüreceği hamleyi açıkladı

Almanya’da aşırı sağcı politikacıya bıçaklı saldırı

Annelere her ay verilecek 325 Euro destekte tarih belli oldu!

Allah böyle valilerin sayısını artırsın! Mesaiye geç giden kurum müdürüne öyle bir ders verdi ki...

Bakan Şimşek'ten ''ilk yılın muhasebesi'' paylaşımı

500 ve 1000 liralık banknotlarla ilgili daha önce duyulmadık sözler! Merkez Bankası Başkanı Türkiye'ye duyurdu
Gündem Hakkari provokasyonu yapan Ahmet Türk neye uğradığını şaşırdı: Terörist istemiyoruz!
Gündem

Hakkari provokasyonu yapan Ahmet Türk neye uğradığını şaşırdı: Terörist istemiyoruz!

Yeniakit Publisher
2024-06-05 18:04:00 - 2024-06-05 18:15:13

Katıldığı toplantıda Hakkari'ye kayyum atanmasına yönelik provokatif açıklamada bulunan Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın'ın tepkisiyle neye uğradığını şaşırdı.

Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk, Türkiye Belediyeler Birliği toplantısına katıldı.

Burada konuşma yapan Ahmet Türk, Hakkari'ye kayyum atanmasını kınadı. Toplantıda provokasyon yapan Türk'e tepki gecikmedi. Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Türk'e seslenerek şu ifadeleri kullandı:

Burası mahkeme değil. Biz de senin kınamanı kınıyoruz. Bu ülkede adalet, hukuk var. Biz teröristi ne belediye başkanlığında ne de mecliste istemiyoruz. Hiçbir devlet teröriste müsamaha göstermez.

“Tavrımız ve duruşumuz değişmeyecektir”

Türkiye Belediyeler Birliği seçimlerinde yaşanan tartışmalarla ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Aşgın “Teröristler övülürken, devletimiz kınanırken, Çanakkale şehidi bir dedenin torunu olarak sessiz kalamazdım, kalmadım” diye konuştu.

Hakkari Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış hakkında silahlı terör örgütünü yönetmek, silahlı terör örgütüne üye olmak ve örgüt propagandası yapmak suçlarından dava açıldığını ve yargılaması devam ettiği için görevden uzaklaştırılarak kayyum ataması yapıldığını hatırlatan Başkan Aşgın, “Silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan hakkında açılan ve halen devam eden soruşturma olan bir kişinin savunuluyor olması asla kabul edilemez. Terör, insanlık suçudur ve asla kabul edilemez. Hiçbir devlet, terör örgütlerine müsamaha gösteremez. Bu konudaki tavrımız ve duruşumuz bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da değişmeyecektir” şeklinde konuştu.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Terör seviciler Hakkari bahanesiyle Batman'da taşkınlık çıkarttı! Gözaltılar var...
Terör seviciler Hakkari bahanesiyle Batman'da taşkınlık çıkarttı! Gözaltılar var...

Gündem

Terör seviciler Hakkari bahanesiyle Batman'da taşkınlık çıkarttı! Gözaltılar var...

DEM Parti Hakkari için 'eylem' kararını açıkladı!
DEM Parti Hakkari için 'eylem' kararını açıkladı!

Siyaset

DEM Parti Hakkari için 'eylem' kararını açıkladı!

Yeniden Refah Partisi'nden Hakkari açıklaması! Teröre net tepki koyamaz hale de geldiler
Yeniden Refah Partisi'nden Hakkari açıklaması! Teröre net tepki koyamaz hale de geldiler

Siyaset

Yeniden Refah Partisi'nden Hakkari açıklaması! Teröre net tepki koyamaz hale de geldiler

Hakkari'de DEM'liler polise saldırdı!
Hakkari'de DEM'liler polise saldırdı!

Gündem

Hakkari'de DEM'liler polise saldırdı!

{relation id:1858479 slug:'teror-seviciler-hakkari-bahanesiyle-batmanda-taskinlik-cikartti-gozaltilar-var'}

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23