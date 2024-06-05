Hakkari provokasyonu yapan Ahmet Türk neye uğradığını şaşırdı: Terörist istemiyoruz!

Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk, Türkiye Belediyeler Birliği toplantısına katıldı.

Burada konuşma yapan Ahmet Türk, Hakkari'ye kayyum atanmasını kınadı. Toplantıda provokasyon yapan Türk'e tepki gecikmedi. Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Türk'e seslenerek şu ifadeleri kullandı:

Burası mahkeme değil. Biz de senin kınamanı kınıyoruz. Bu ülkede adalet, hukuk var. Biz teröristi ne belediye başkanlığında ne de mecliste istemiyoruz. Hiçbir devlet teröriste müsamaha göstermez.

“Tavrımız ve duruşumuz değişmeyecektir”

Türkiye Belediyeler Birliği seçimlerinde yaşanan tartışmalarla ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Aşgın “Teröristler övülürken, devletimiz kınanırken, Çanakkale şehidi bir dedenin torunu olarak sessiz kalamazdım, kalmadım” diye konuştu.

Hakkari Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış hakkında silahlı terör örgütünü yönetmek, silahlı terör örgütüne üye olmak ve örgüt propagandası yapmak suçlarından dava açıldığını ve yargılaması devam ettiği için görevden uzaklaştırılarak kayyum ataması yapıldığını hatırlatan Başkan Aşgın, “Silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan hakkında açılan ve halen devam eden soruşturma olan bir kişinin savunuluyor olması asla kabul edilemez. Terör, insanlık suçudur ve asla kabul edilemez. Hiçbir devlet, terör örgütlerine müsamaha gösteremez. Bu konudaki tavrımız ve duruşumuz bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da değişmeyecektir” şeklinde konuştu.

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