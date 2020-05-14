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Aktüel

Hakkari polisi 6 yaşındaki çocuğa doğum günü sürprizi yaptı

Yeniakit Publisher
2020-05-14 19:02:13 -
Hakkari polisi 6 yaşındaki çocuğa doğum günü sürprizi yaptı

HAKKARİ (AA) - Hakkari Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 155 Polis İhbar Hattı'nı arayarak pasta ve oyuncak isteyen iki kardeşten birine doğum günü sürprizi yaptı.

Bağlar Mahallesi'nde yaşayan Selime ve Şermin Kar kardeşler, 155 Polis İhbar Hattı'nı arayarak doğum günü pastası ve oyuncak istedi.

Çocukların bu isteğine duyarsız kalmayan polis ekipleri, hazırladıkları pasta ve oyuncaklarla Kar kardeşlerin bulunduğu eve gitti.

Ekipler, evin önünde mumlarını yaktıkları pasta ile 6 yaşına giren Şermin'e doğum günü sürprizi yaptı.

Şermin'in doğum gününü kutlayarak oyuncak kukla hediye eden polisler, Selime'yi de çeşitli hediyelerle sevindirdi.

Kar ailesi, ilgi ve alakalarından dolayı polis ekiplerine teşekkür etti.



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