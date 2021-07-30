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Ekonomi Hakkari Merkez Belediyesi memur alacak
Ekonomi

Hakkari Merkez Belediyesi memur alacak

Hakkari Merkez Belediye Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre memur alınacak.

Yeniakit Publisher
2021-07-30 14:14:00 -
Hakkari Merkez Belediyesi memur alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Hakkari Belediye Başkanlığı bünyesinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olarak istihdam edilmek üzere; Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği ile Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümlerine göre ilanda belirtilen unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla memur alınacak.

Zabıta Memuru alımı için; sözlü ve uygulamalı sınav yapılacak olup, sözlü sınav ve uygulamalı sınav 14-15.09.2021 tarihinde saat :10:00’da Hakkari Gençlik Spor İl Müdürlüğü Spor Kompleksi adresinde (Dağgöl Mahallesi Hastane Caddesi Merkez/ HAKKARİ) adresinde yapılacak.

Ayrıntılı bilgi için TIKLAYINIZ

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