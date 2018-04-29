Hakkari Çukurca fotoğraf tutkunlarının gözdesi oldu

Hakkari'de Çukurca Belediyesi'nce ilçenin tanıtımı amacıyla düzenlenen, valilik, kaymakamlık ve Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı'nın (DAKA) desteklediği proje kapsamında "foto safari" etkinliği gerçekleştirildi.

İçişleri Bakanlığı'nın Çukurca Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirdiği Kaymakam Temel Ayca, yürüttüğü alt ve üst yapı ile sosyal projelerinin yanına, kentin tanıtılması ve doğa turizminin geliştirilmesine dönük projeleri de ekledi.

Terör örgütü PKK'ya yönelik başarılı operasyonlarla huzur ve güven ortamının sağlandığı ilçede organize edilen ve 5 gün sürecek ödüllü "1. Çukurca Foto Safari" etkinliği kapsamında Türkiye'nin farklı illerinden 200'e yakın fotoğraf sanatçısı kente geldi.

Fotoğrafçılar, ilk iki gün coğrafik yapısı ve iklim şartları itibariyle Karadeniz bölgesini andıran kentin doğal güzellikleri, tarihi Kale Evleri ve tahin üreten su değirmeni ile çeltik tarlalarını fotoğrafladı.

Yamaç paraşütü gösterisinin yapıldığı etkinlikte, 10 kişilik ekip iki botla Zap Suyu'nda rafting yaptı.

Bu arada belediye tarafından Narlı köyü yakınında yapılan mesire alanının açılışı, Kaymakam Ayca, 2. Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Bahtiyar Ersay ve İlçe Emniyet Amiri Oktay Kapsız'ın katılımıyla gerçekleştirildi.

Çukurca Belediye Başkan Vekili ve Kaymakam Temel Aycai böyle bir organizasyona imza attıkları için mutlu olduklarını ve ilçede ilk kez fotoğraf yarışmasının düzenlendiğini anlattı.

Kente 7 ay önce geldiğini aktaran Ayca, buraya geldikten bir ay sonra böyle bir organizasyon düzenlemeye karar verdiklerini ve bu etkinlik için en uygun ayın nisan olduğunu belirtti.

Amaçlarının sadece fotoğraf çektirmek olmadığını aynı zamanda buranın kültürünün tanınması ve güzel şekilde tanıtılması olduğuna vurgu yapan Ayca, "Buranın artık terörle anılan bir yer olmasını istemiyoruz. Buranın doğasının güzelliğini, insanların misafirperverliğini bu vesile ile tüm ülkemize, herkese duyurmak istiyoruz. Özellikle rafting ve kaya tırmanışı gibi aktiviteleri sadece gösteri amaçlı yapmıyoruz. Bunları organizasyondan sonra kalıcı hale getireceğiz. Burası artık süreli raftingin yapıldığı bir yer haline gelecek." diye konuştu.

Doğu Anadolu Projesi (DAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Adnan Demir de ilçenin güzel bir yer olduğunu ve tarihi evlerin restore edilmesine ilişkin çalışma için ilçeye geldiklerini aktardı.

"Çukurca Kalesi'nin eteğinde olan bu tarihi taş binaların bir şekilde restore edilerek hem buraya değer katma hem de tarihi bugüne getirme noktasında idare olarak buraya finansman sağladık. Düzenlenen fotoğraf safarisinin olumlu bir etki bırakacağını umut ediyorum. Gelen katılımcılar iyi fotoğrafçılar. Bu tabiat güzellikleri ile beraber doğa turizmi kapsamında güzel fırsatlar da sunuyor."

Kaynak: AA