  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel

Hakkari caddeleri yeni çöp konteynerlerine kavuştu

Hakkari’nin cadde ve sokaklarına yeni çöp konteynerleri yerleştirildi.

Yeniakit Publisher
2020-05-26 14:03:01 -
Hakkari caddeleri yeni çöp konteynerlerine kavuştu

Hakkari’nin cadde ve sokaklarına yeni çöp konteynerleri yerleştirildi.


Çevre ve Şehircilik Bakanlığında alınan 272 adet 400 litrelik çöp konteyneri, Hakkari Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından kentin değişik noktalarına yerleştirilmeye başlandı. Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Çevre ve Şehircilik Bakanlığından 272 adet 400 litrelik çöp konteyneri satın alıp 15 mahalleye dağıtacaklarını belirtti. Vali Akbıyık, “Özellikle şu an yaşadığımız bu salgın hastalıkla mücadelede çok önemli bir faktör olan çevre temizliğimiz daha hızlı ve etkin şekilde olacak” dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık net 124 m² daire
Satılık net 124 m² daire

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı