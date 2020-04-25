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Aktüel

Hakkari belediyesinden Ramazan Denetimi

Hakkari Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Ramazan ayı vesilesi ile fırın ve unlu mamul imalathanelerine yönelik gramaj denetimi yaptı.

2020-04-25 14:24:42 -
Hakkari belediyesinden Ramazan Denetimi

Hakkari Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Ramazan ayı vesilesi ile fırın ve unlu mamul imalathanelerine yönelik gramaj denetimi yaptı.


Hakkari Belediyesi Zabıta Müdürü Adil Demir ve beraberindeki zabıta ekipleri Ramazan ayı vesilesi ile gramaj denetimlerini sürdürüyor. Fırınlar ve unlu mamul imalathanelerinde devam eden denetimler ile halk sağlığı ve tüketici haklarına yönelik çalışmalar yürüttüklerini kaydeden Zabıta Müdürü Demir, ”Zabıta müdürlüğü ekipleri olarak halk sağlığı konusunda taviz vermemiz düşünülemez. Denetimlerle amacımız var olabilecek üretim hatalarını asgari düzeye indirmek, sorunları esnafımızla birlikte çözmektir” diye konuştu.



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Gramaj kurallarına uyulmayan fırın, imalathane ve diğer işletmeler için cezai işlem uygulandığını da ifade eden Demir, ”Ramazan ayında rutin olarak sürdürdüğümüz denetimlerimizi sıklaştırdık. Bilinçli tüketiciler olarak bu konuda vatandaşlarımızın da desteklerini bekliyoruz. Hemşerilerimiz ekmek, pide ve diğer unlu mamulleri imalathanelerine yönelik şikayetlerini vatandaşlarımız bize ulaştırabilirler” dedi.

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