Hakimler ve Savcılar Kurulu temizlik görevlisi alımı ne zaman ve başvuru şartları nelerdir?

İŞKUR üzerinden yapılan duyuruda, Hakimler ve Savcılar Kurulu bünyesinde daimi olarak çalıştırılmak üzere en ilkokul mezunu engelli temizlik personel alımı yapılacağı bildirildi. İşte merak edilen haberin detayları…

Hakimler ve Savcılar Kurulu temizlik görevlisi alımı ne zaman?

Hakimler ve Savcılar Kurulu temizlik personel alımına başvuru yapmak isteyen adaylar, 16 Nisan 2021 tarihine kadar https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanDetay.aspx?uiID=00005985855&isyeriTuru=Kamu&returnUrl=AcikIsIlanDetay.aspx?uiID=00005985855&isyeriTuru=Kamu sitesi üzerinden başvuru yapmalıdırlar.

Hakimler ve Savcılar Kurulu temizlik görevlisi alım başvuru şartları nelerdir?

a) 18 yaşını tamamlamış olmak,

b) 36 yaşından gün almamış olmaları,

c) 2527 sayılı Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk Vatandaşı olmak,

ç) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

d) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

e) Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak,

f) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

g)Adayların herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamış olmaları gerekmektedir.

I)Adayların engellilik durumlarını ilgili mevzuatına göre yetkili sağlık kuruluşlarından alınan engelliler için sağlık kurulu raporuyla belgelendirmeleri gerekir.

i)Adayların en az ilköğretim, en fazla ortaöğretim mezunu olması gerekmektedir. Önlisans ve daha üst öğrenime sahip başvurucuların başvuruları kabul edilmeyecektir.

İstenecek olan belgeler

1- Öğrenim belgesi,

2- Nüfus cüzdanı fotokopisi,

3- Adli sicil kaydı, (Cumhuriyet Savcılığından veya e-devlet şifresi ile www.turkiye.gov.tr. Adresinden alınacak, adli sicil kaydı bulunanların adli sicil kaydı ile ilgili mahkeme kararı istenecektir),

4-Askerlik durum belgesi (terhis, tecil veya muaf olduğunu belirtir)

5- İş Talep Bilgi Formu (Fotoğraflı)

6- Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (Fotoğraflı, bilgisayar ile doldurulacak).

7- Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü devlet hastanelerinden alınacak engellilik durumunu belirtir ve işçi olarak çalışmasına engel bir durumunun olmadığına dair sağlık kurulu raporu istenecektir.

Kura Hakkında bilgiler…

Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in 5 inci maddesinde belirtilen “işe göndermede öncelikli olanlar” işe yerleştirmede başvuran lehine tek başına bir hak teşkil etmeyecektir.

Kuraya tabi asıl aday listesi; İŞKUR’un gönderdiği ve talep şartlarına uyan başvuru sahiplerinin tamamının yer aldığı liste esas alınmak suretiyle münhal kadronun dört katı; öncelik hakkına sahip olarak başvuranların listesi ise bu kapsamda bulunanların tamamı esas alınmak suretiyle münhal kadronun dört katı olarak noter huzurunda kura ile belirlenecektir.

Kura çekimi 27/04/2021 tarihinde saat 10.00’da Hâkimler ve Savcılar Kurulu konferans salonunda noter huzurunda yapılacaktır. Covid-19 tedbirleri kapsamında ziyaretçi kabul edilmeyecektir.

Kura sonucu isimleri belirlenen asıl adaylar sözlü sınava alınacaktır. Sözlü sınav, adayların başvurdukları hizmet alanına ilişkin meslekî bilgi ve becerilerden, yürütmekle yükümlü olacakları vazifelerdeki yetkinliklerini ölçmeye yönelik ve eğitim düzeylerine uygun olarak yapılacaktır.

Sözlü sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihlerinde sınava katılmayan adaylar, sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır.

Tüm duyurular www.hsk.gov.tr internet adresinden ilan edilecektir. Bu duyurular tebliğ mahiyetinde olup ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

Ataması yapılan kadro ve pozisyonlar için iki aylık deneme süresi uygulanacaktır. İş sözleşmesi Hâkimler ve Savcılar Kurulu Genel Sekterliği tarafından deneme süresi içinde bildirim süresine gerek olmaksızın ve tazminatsız feshedilebilecektir.

Atanma hakkı kazanan işçilere işe başlatılması planlanan 2021 yılı için günlük ücret Temizlik Görevlisi pozisyonunda istihdam edileceklere brüt 124,02 Tl (yüz yirmi dört lira iki kuruş) olarak ödenecektir.