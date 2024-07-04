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Gündem Hakim ve savcılara ek zam çıktı iddiası 'fos' çıktı
Gündem

Hakim ve savcılara ek zam çıktı iddiası 'fos' çıktı

Yeniakit Publisher
2024-07-04 19:15:00 -
Hakim ve savcılara ek zam çıktı iddiası 'fos' çıktı

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), "Yargı paketinden hakim ve savcılara 25-30 bin lira arasında ek zam çıktı" iddialarını yalanladı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılan, "Yargı paketinden hakim ve savcılara 25-30 bin lira arasında değişen tutarlarda ek zam çıktı" iddiasının doğru olmadığını bildirdi.

DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, TBMM Başkanlığına sunulan, kamuoyunda 9. Yargı Paketi olarak bilinen kanun teklifinde, "Hakim ve savcılara 25-30 bin arasında ek zam verilmesine ilişkin düzenleme"nin bulunmadığı belirtildi.

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