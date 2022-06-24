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Gündem Hakim ve savcılar ile ilgili kanun teklifi TBMM’de kabul edildi
Gündem

Hakim ve savcılar ile ilgili kanun teklifi TBMM’de kabul edildi

Hakim ve Savcılar Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi TBMM’de kabul edildi.

Yeniakit Publisher
2022-06-24 00:36:00 - 2022-06-24 00:57:12
Hakim ve savcılar ile ilgili kanun teklifi TBMM’de kabul edildi

Hakim ve Savcılar Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi TBMM’de kabul edildi.

Hakim ve Savcılar Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi TBMM’de kabul edilerek yasalaştı. Buna göre, hakim ve savcı yardımcılığı süresi 3 yıl olacak. 3 yıllık hakim ve savcı yardımcılığı temel eğitim, görev ve son eğitim olmak üzere üç döneme ayrılacak. Temel eğitim döneminde hâkim ve savcı yardımcıları taleplerine ve teşkilatın ihtiyaç durumuna göre ‘hakim yardımcısı’ ve ‘savcı yardımcısı’ şeklinde görev ayrımına tabi tutulacak.

Türkiye Adalet Akademisinde eğitim verilecek

Hakim ve savcı yardımcıları görevlerinin önemli kısmını atandıkları adliyelerde, eğitici hâkim ve savcının nezaretinde ve fiilen görev yaparak tamamlayacaklar. Hakim ve savcı yardımcılarının usta-çırak ilişkisi içerisinde iyi yetişmeleri sağlanacak. Hakim ve savcı yardımcılarının iyi bir şekilde yetiştirilmesi amacıyla eğitici hakim ve savcılar görevlendirilecek ve bunlara Türkiye Adalet Akademisinde eğitim verilecek.

Eğitici hakim ve savcılar, tercihen istekliler arasından adalet komisyonları, Akademi ve HSK’nın görüşü alınarak Adalet Bakanı tarafından görevlendirilecek ve yargılamaya ilişkin görevleri devam edecek. Hakim ve savcı yardımcıları, yardımcılık süresince 4 kez, Türkiye Adalet Akademisinde yüz yüze eğitim alacak.

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Yorumlar

niyet guzel ama su andaki yargi sorununun onemli kismi olan gecmisten gelen "statatukocu, derhal hesap sorulamaz eski hakim/savci zihniyet degismeden" yardumcilarin bu olumsuzluktan etkilenmemesi nasil mumkun olacak?! nasil denetlenecek? ozel etkili gizl

.......AYM ye DERHAL YARGILAMA HATASINDAN vb KAYNAKLI HAK IHLALINE ACIL MUDAHALE ICIN ETKILI SIKAYET YOLU ACILMALI, TAZMINAT DAVALARI AYIPLI KUSURLU ZARARLI YARGI HIZMETI NEDENIYLE TUKETICI MAHKEMESI/HAKEM KURULU GIBI BASIT UCUZ CABUK ETKILI SEKILDE KURULMALI.... ADALEY/YARGI SORUNU KÖKLESMIS- BUYUK-DEGISIME DIRENCLI-IMTIYAZLI STATÜKOSUNDAN ASLA/KOLAY VAZGECMEZ... yeni hakim-savcilar bundan etkilenmemeli KORUNMALI

sedat

hakim ve savcının verdigi yanlış karardan dolayı ödenen tazminatları hazine ödüyor. yanlış kararın bedelini o kararları verenler ödemeli.
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