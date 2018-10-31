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Hakim ve savcılar için yeni kararname yayımlandı

Adli yargı hakim ve cumhuriyet savcısı adayları ile idari yargı hakim adaylarının atama kararnamesi Resmi Gazete'de yer aldı

31 Ekim 2018 Çarşamba 06:19
Hakim ve savcılar için yeni kararname yayımlandı

Hakimler ve Savcılar Kurulunca (HSK) ad çekme sonucuna  göre belirlenen 2 bin 84 adli yargı hakim ve cumhuriyet savcısı adayı ile idari  yargı hakim adayının atama kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı. 

Buna göre, bin 958 adli yargı hakim ve cumhuriyet savcısı adayı ile  126 idari yargı adayı, 16 Ekim'de yapılan ad çekme sonucu kapsamında HSK  tarafından atandı.

 

Söz konusu atamalar 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu'nun 13.  maddesi gereğince gerçekleştirildi.

Haber Tarihi: 31 Ekim 2018 Çarşamba 06:19
  1. Hakim
  2. Savcı
  3. GÜNCEL Haberleri

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  • FerhatFerhat1 sa önce
    Insallah yerlerine Allah korkusu olan yürekleri iman ve vijdan ile dolup tasan insanlarimiz gecer.Belki zihniyet degisir. Fakat uygulanan medeni ve humanist kanunlar henüz revise edilmis degil. Bunlar degismedigi müddetce radikal bir degisim olacagini zannetmiyorum.
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