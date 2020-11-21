Hakim ve Savcı terfilerinde yeni kriter aranacak

Hakimler ve Savcılar Kurulunun ( HSK) düzenlemeye ilişkin ilke kararı bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, birinci sınıfa ayrılanlar dahil hakim ve savcıların çalışmalarının değerlendirilmesinde, "B" defterinde başarılı sayılma ve yükseltilme için birinci ve ikinci bölgelerde çalışanlar hakkında en az 30, diğer bölgelerde çalışanlar hakkında en az 15 kanun yolu değerlendirme formu düzenlenmesi şartı getirildi.

Bölge adliye mahkemesi cumhuriyet savcıları, bölge idare mahkemesi ve bölge adliye mahkemesi daire başkanları, üyeleri ile kadastro davalarına bakan hakimler bakımından terfi dönemi içinde haklarında belli sayıda kanun yolu değerlendirme formu düzenlenmesi şartı aranmayacak.

Kanun yolu değerlendirme formu sayılarına ilişkin hükümler, 2020 Aralık terfi döneminden itibaren uygulanacak.

Kanun yolu değerlendirme formu, temyiz ve istinaf incelemeleri neticesinde hakim ve cumhuriyet savcılarının dosyadaki hukuki bilgi, uygulama ve performansına ilişkin hazırlanıyor.