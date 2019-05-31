Hakim ve savcı görev yeri sorgulama ekranı son dakika
HSK 1. Dairesi'nin adli ve idari yargı 2019 yılı ana kararnamesi ile 3 bin 722 hakim ve savcının görev yeri değişti. Hakim ve savcının görev yeri sorgulama ekranı son dakika.31 Mayıs 2019 Cuma 17:01
HSK 1. Dairesi'nin adli ve idari yargı 2019 yılı ana kararnamesi ile 3 bin 722 hakim ve savcının görev yeri değişti. Hakim ve savcının görev yeri sorgulama ekranı son dakika.
Hakim Savcı görev yere değişikliğini sorgulamak için tıklayınız
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