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Aktüel

Hakim ve savcı atamaları Resmi Gazete'de

Yeniakit Publisher
2020-06-05 03:50:23 -
Hakim ve savcı atamaları Resmi Gazete'de

ANKARA (AA) - Hakimler ve Savcılar Kurulunca, ad çekme sonucuna göre 1379 adli yargı hakim ve cumhuriyet savcısı adayının atanmalarına ilişkin kararname Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete'de yer alan Hakimler ve Savcılar Kuruluna ait atama kararına göre, 1379 adli yargı hakim ve cumhuriyet savcısı adayının ataması, 20 Mayıs'ta yapılan ad çekme sonucunda gerçekleştirildi.

Söz konusu atamalar, 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu'nun 13. maddesi gereğince yapıldı.

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