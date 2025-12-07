  • İSTANBUL
Hakim, Trump yönetiminin itirazını kabul etmedi

ABD’li federal hakim, Trump yönetiminin düzensiz göçmenlerin Guantanamo'da tutulmasına karşı açılan davayı durdurma talebini reddetti. Böylece dava süreci devam edecek.

ABD'li hakim, Başkan Donald Trump yönetiminin ABD Guantanamo Körfezi Deniz Üssü'nde düzensiz göçmenlerin gözaltında tutulmasına karşı açılan davaya yaptığı itirazı kabul etmediğini bildirdi.

ABD Bölge Mahkemesi Yargıcı Sparkle L. Sooknanan, Trump hükümetinin, sınır dışı edilmek istenen düzensiz göçmenlerin Guantanamo'daki geçici süre tutulmasına karşı açılan davanın devamına karar verdi.

Sooknanan, Trump hükümetinin söz konusu davaya itirazını haksız bularak, tarafların davada sonraki süreçleri görüşmek üzere gelecek hafta yeni bir duruşma tarihi verdi.

ABD hükümetine karşı düzensiz göçmenleri savunan Amerikan Sivil Özgürlükler Birliği (ACLU) avukatları tarafından yapılan açıklamada ise Trump hükümetinin politikalarının "hukuka aykırı" olduğu belirtilerek, hükümetin bu politikadan vazgeçme umudunu taşıdıkları ifade edildi.

Trump, ocak ayında, düzensiz göçle daha kapsamlı mücadele için uyguladığı politikanın bir parçası olarak Guantanamo'daki bir gözaltı merkezinde sabıkalı olduklarını iddia ettiği on binlerce düzensiz göçmeni tutacağını bildirmişti.

Trump yönetimi, ABD mahkemelerinin, hakkında nihai sınır dışı kararı verilen göçmenleri bu tesiste tutma konusunda geniş yetkiye sahip olduğunu savunuyor.

