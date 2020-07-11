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Gündem

Hakim savcı atamaları listesi Resmi Gazete HSK hakim savcı atama sorgula

Son dakika haberine göre, 27 adli yargı hakim ve cumhuriyet savcısı adayı ile 2 idari yargı hakim adayı, 3 Temmuz'da yapılan ad çekme sonucu HSK tarafından atandı.

Yeniakit Publisher
2020-07-11 08:16:00 - 2020-07-11 08:20:43
Hakim savcı atamaları listesi Resmi Gazete HSK hakim savcı atama sorgula

Hakim savcı atamaları son dakika, hakim savcı atama listesi 2020. Hakimler ve Savcılar Kurulunca (HSK) 29 adli yargı hakim ve cumhuriyet savcısı adayı ile idari yargı hakim adayının atama kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, 27 adli yargı hakim ve cumhuriyet savcısı adayı ile 2 idari yargı hakim adayı, 3 Temmuz'da yapılan ad çekme sonucu HSK tarafından atandı. Söz konusu atamalar, 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu'nun 13'üncü maddesi gereğince gerçekleştirildi.

 

 

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