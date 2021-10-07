Hakim savcı atama listesi! Son dakika: HSK atama kararnamesi

Hakimler ve Savcılar Kurulu son dakika hakim savcı atama kararnamesini yayınladı. HSK atamaları listesine göre 359 hakim ve savcının görev yeri değiştirildi. Buna göre, İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre Yargıtay Cumhuriyet Savcılığına, İzmir Cumhuriyet Başsavcıvekili Mustafa Öztürk de İzmir Cumhuriyet Başsavcılığına, Ankara Cumhuriyet Savcısı Ali Ceyhun Ceylan Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekilliğine, İstanbul Cumhuriyet Savcısı Raif Bıkmaz İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcıvekilliğine atandı. Çok sayıda hakim ve savcının atama yeri de değişti. İşte son HSK atama listesi hakim savcı yeni görev yerleri.