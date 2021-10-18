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Gündem Hakim, Mübaşir, Katip eve geldi! Yaşlı çift mahkemeye gidemeyince evde mahkeme kuruldu
Gündem

Hakim, Mübaşir, Katip eve geldi! Yaşlı çift mahkemeye gidemeyince evde mahkeme kuruldu

Çorum’da ‘yağma’ suçundan açılan ve 1 sanığın yargılandığı davada şikayetçi olan 81 yaşındaki Hasan Ergin ile aynı yaştaki tanık eşi Fatma Ergin, duruşma için adliyeye çağrıldı.

Yeniakit Publisher
2021-10-18 15:51:00 -
Hakim, Mübaşir, Katip eve geldi! Yaşlı çift mahkemeye gidemeyince evde mahkeme kuruldu

Ancak yaşlılığa bağlı sağlık sorunları yaşayan çift adliyeye gidemedi. Bunun üzerine Ergin çiftinin, Adalet Bakanlığı’nca yürürlüğe konulan 'evde adalet hizmeti' kapsamında evlerinde ifadelerinin alınması kararlaştırdı. Karar üzerine ağır ceza mahkemesi üyesi 2 hakim, katip ve mübaşirden oluşan heyet, kent merkezine 60 kilometre uzaklıktaki Ortaköy ilçesinde kırsal bölgede ikamet eden çiftin yaşadığı eve gitti. Çiftin ifadelerini alan heyet, sonra Çorum Adliyesi’ne döndü. Hizmetten çok memnun kaldıklarını, ancak aynı zamanda da çok mahcup olduklarını anlatan çift, “Allah devletimize zeval vermesin” dedi.

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