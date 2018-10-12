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Hakim karşısına çıkan Brunson, hüngür hüngür ağladı

Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasında gerilime neden olan ABD'li ajan Brunson'ın mahkemede ağlaması dikkat çekti.

12 Ekim 2018 Cuma 15:35
Hakim karşısına çıkan Brunson, hüngür hüngür ağladı

FETÖ ve PKK adına suç işlediği ve ajanlık yaptığı iddiasıyla 35 yıl hapis istemiyle yargılanan ABD'li Papaz Andrew Craig Brunson, bugün görülen 4. duruşmada eşi Norine Brunson'la göz göze geldi. Brunson çifti ellerini kalplerine götürerek dua ederken, Rahip Brunson'un gözyaşı dökmesi dikkat çekti.

Ağlamaya başladı

ABD'li Rahip Andrew Craig Brunson, duruşma salonunda eşi Norine Brunson'la göz göze gelip bir süre bakıştılar. Daha sonra Brunson çifti ellerini kalplerine götürerek dua eti. Duygusal anlar yaşayan Rahip Brunson'un gözyaşı dökmesi dikkat çekti.

Neler yaşandı?

Terör örgütü FETÖ ile PKK adına suç işlediği ve casusluk yaptığı iddiasıyla 35 yıl hapis cezası istemiyle tutuklu yargılanan Amerikalı rahip Andrew Brunson, 4. kez hakim karşısına çıkmak için ev hapsinde tutulduğu dairesinden alınarak Aliağa Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ne yoğun güvenlik önlemleri eşliğinde götürüldü.

Brunson'ın eşi Norine Brunson ve ABD Maslahatgüzarı Jeffrey M. Hovenier de davanın görüleceği Aliağa Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ne geldi. Dava saat 10.30 sularında başladı. Duruşmaya saat 12.30 sıralarında ara verildi.

Duruşma, verilen aranın ardından saat 14.00'da yeniden başladı.

 

 

Haber Tarihi: 12 Ekim 2018 Cuma 15:35
  1. Amerika
  2. İzmir
  3. Aliağa

YORUM YAZ

  • akasya akasya 23 dk önce
    timsah göz yaşları atın içeriye şerefsizi
  • hakhak26 dk önce
    vah zavallıı reiz buna dayanamaz yarın salar .
  • KAPAROMAKAPAROMA29 dk önce
    BRUNSONUN TIMSAH GÖZYASLARINA INANMAYIN HEPSI SENARYO CIA SENARYOLARI BUNLAR UNUTMAYIN AMERIKA TÜRKIYENIN HIC BIR ZAMAN DOSTU DEGILDI VE OLMAYACAKTIR .
  • HulusiHulusi29 dk önce
    Bizim yargi dünyada bir tanedir, her sey kilifina nasil olsa uydurulur. Uzun lafin kisasi, bir papaz 80 milyon müslümani mahvetti. Yine sansimiz varmis, papaz 2 tane olsa ne yapardik
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