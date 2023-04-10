Hakiki Milli Görüşçülerden Karamollaoğlu'na bir darbe daha! "Tayyip beyi desteklemek zorundayız"

14 Mayıs seçimlerinde yerli ve mili duruşu olan, milli ve manevi değerleri umursayan her kesim Cumhur İttifakı'ndan yana duruş sergiledi. Millet İttifakı'na ise başta PKK ve FETÖ olmak üzere ne kadar it kopuk varsa desteğini açıkladı.

Millet İttifakı'nın peşine takılan Saadet Partisi de Milli Görüşçüleri partiden iyice uzaklaştırdı. Milli Görüş Hareketi'nin kurucusu, efsane lideri merhum Prof. Dr. Necmettin Erbakan'a yıllarca kan kusturan CHP ile hareket eden Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'na karşı tüm Milli Görüş grupları açıklama yaptı.

Son olarak Milli Görüş'e bağlı Kadim Dostlar grubundan Mustafa Çelik hoca da görüşünü kamuoyuyla paylaştı. Rahatsızlığı nedeniyle hasta yatağından açıklama yapan Çelik, Erdoğan'ı destekleme çağrısı yaptı.