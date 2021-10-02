Hakiki balla sahte balı nasıl ayırt edebiliriz?

Balın içerisinde bulunan vitamin ve minareler sağlık açısından pek çok faydaları vardır. Özellikle pandemi döneminde bala olan talep artığından dolayı ballara karşı şüphe ile yaklaşmaktansa bazı yöntemleri deneyerek ayırt edebilirsiniz.

Uzmanlar balın hakiki olup olmadığını birkaç yöntemle anlaşabileceğini belirtiyor. İşte o yöntemler…

Aldığınız balı buzdolabına koyun eğer buzdolabında şekerleniyorsa o hakiki baldır.

Bal soğuk havalarda donar eğer donma olmuyorsa o bal sahtedir.

Hakiki balı kaba dökerken kesintisiz şekilde akar.

Hakiki balın kokusu yoktur.

Sahte bal, gerçek bala göre daha açık renklidir.

Hakiki balın kıvamı sahtelere göre biraz daha katıdır.

Hakiki balı yediğiniz zaman genizde hafifçe yanma yapar.

Teknolojiyi kullanarak barkod okutabilir nerede üretildiğini ve bilgileri öğrenebilirsiniz.

Sahte ballı hakiki balı ayırt edebilmek için birkaç test uygulayabilirsiniz.

Yakma testi: Balın içerisinde bir kibriti batırın ve kibriti yakın. Kibrit yanmaya başladıysa o bal hakiki baldır.

Kağıt havlu testi: Bir çay kaşığı balı kağıt havlunun üzerine dökün. Eğer kağıt havlu balı emerse o bal sahtedir.

Ilık su testi: Bir çay kaşığı balı, Bir bardak ılık suyun içerisine koyduğunuzda bal suyun içerisinde duruyorsa o gerçek baldır.