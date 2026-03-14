Hakikate Karşı İmanları Artar

Kur’an Mü’minlerin özelliklerini açıklarken, “Mü’minler o kimselerdir ki, Allah anıldığı zaman yürekleri ürperir; karşılarında ayetleri okununca (bu) onların imanlarını arttırır (kuvvetlendirir). Onlar ancak Rablerine güvenirler...” buyurur.

Rabbimiz bunun örneklerini de verir. “Mûsâ, .. ‘Rabbim! Bana görün; sana bakayım’ dedi. Rabbi, ‘Sen beni asla göremezsin. Fakat şu dağa bak; eğer o yerinde durabilirse sen de beni görebilirsin’ buyurdu. Rabbi o dağa tecelli edince onu paramparça etti; Mûsâ da bayılıp düştü. Kendine gelince dedi ki: ‘Seni noksan sıfatlardan tenzih ederim, sana tövbe ettim; ben inananların ilkiyim.’” (A’râf 7/143)

İşte böylece Müminler, Kur’an okudukça, Kur’an’ın ayetleri ve kainattaki kevnî ayetler üzerinde tefekkür ettikçe imanları kuvvetlenir, gövdesi üzerine ekin gibi dikelir, dimdik olur ve asla sarsılmaz.

Fakat inanmayanlar, veya Kur’an ve sünnetten habersiz kalanlar, zayıf imanlarını da yitirirler. Hatta Ayetlerde ve kainatta gördükleri olaylar karşısında daha da inkara sapıp, manasızca anlamlar ararlar.

Oysa inancı tam olanlar her verilen örnek veya işittikleri Kur’an ayetleri karşısında imanları daha da artar ve bu imanlarıyla O’nu tesbih ve zikrederler. Nitekim Yüce Allah Şöyle buyuruyor: “Allah, bir sivrisineği, ondan daha da ötesi bir varlığı örnek olarak vermekten çekinmez. İman edenler onun, Rablerinden (gelen) bir gerçek olduğunu bilirler. Küfre saplananlar ise, “Allah, örnek olarak bununla neyi kastetmiştir?” derler. (Allah) onunla birçoklarını saptırır, birçoklarını da doğru yola iletir. Onunla ancak fasıkları saptırır.” (Bakara 2/26)

Hz. Ebû Bekir (r.a.), Mirac olayında imanı daha da güçlenip bu mucize olayı tasdikle “Sıddîk” vasfını alırken; inkârcı Mekkeli müşrikler ise daha da sapıtıp Hak’tan uzaklaştılar.

Sonuç olarak Mü’minler, Allah’ın kendilerine uygun gördüğü ve Kitabında haber verdiği vasıflarını korumak ve Allah’ın övdüğü o kullarından olmak için daha çok Kur’an okumalı. O’nun üzerinde tefekkür etmeliler. İbadet ve taatleriyle, zikirleriyle imanlarına güç katmalıdırlar.

Kur’an’dan uzak kalmamaya özen göstermeliler. Hz. Peygamber’in (s.a.s.) ve sahabe-i kiramın örnekliğinden ayrılmamalıdırlar.