Hakemliği bırakan Fırat Aydınus'un yeni işi resmen belli oldu
TV8'in sahibi Acun Ilıcalı, geçtiğimiz sene hakemlik kariyerini sonlandıran Fırat Aydınus ile anlaşarak Tv8,5'a transfer etti.
1993-2022 yılları arasında hakemlik yapan, toplam 458 maçta görev alan eski hakem Fırat Aydınus, Türk futbolunun en çok konuşulan renkli figürlerinden biri oldu.
İlk Süper Lig maçına 2003'te çıkan ve 2006-2014 yılları arasında FIFA kokartı taşıyan 48 yaşındaki Aydınus, geçen sezon Fatih Karagümrük-Alanyaspor maçıyla hakemlik kariyerine nokta koydu.
Türk hakemliğinin ve futbolunun unutulmazları arasına giren Fırat Aydınus'un kariyerine nasıl devam edeceği merak konusuydu.
Fırat Aydınus'un yeni mesleği spor yorumculuğu oldu.
Acun Ilıcalı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Süper Lig'de 33 derbi yöneten eski hakem Fırat Aydınus'u TV8,5 kanalına transfer ettiğini duyurdu.