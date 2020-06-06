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Spor

Hakemlerin korona virüs testleri negatif

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, Riva’daki kamp öncesinde hakemlere yapılan korona virüs testlerinin negatif çıktığını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-06-06 14:56:06 -
Hakemlerin korona virüs testleri negatif

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, Riva’daki kamp öncesinde hakemlere yapılan korona virüs testlerinin negatif çıktığını açıkladı.


TFF’nin resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Bilindiği gibi Üst Klasman Hakemlerimiz 5 Haziran 2020 tarihinde TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde toplanmaları öncesinde COVID-19 testine tabi tutulmuştur. Tüm hakemlerimizin ve diğer katılımcıların testleri negatif sonuçlanmıştır. Görevlendirmeler öncesi testlerin uygulanmasına düzenli olarak devam edilecektir" denildi.

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