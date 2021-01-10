Hakemlere böyle tepki gösterdi

Süper Lig'in 18. haftasında sahasında Beşiktaş ile 2-2 berabere kalan Hatayspor'da teknik direktör Ömer Erdoğan maç ile ilgili değerlendirmeler yaptı.

Erdoğan, galibiyete yakın olan tarafın kendileri olduğunu, seyir zevki güzel bir maç olduğunu ancak beraberlikle sonuçlandığını söyledi. Ömer Erdoğan hakemlerin verdiği kararlardan dert yandı.

Ömer Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

"Beklediğimiz gibi bir oyun oldu. Öndeki baskılarda Beşiktaş'ın sıkıntı yaşadığını gördük analizlerimizde. Topu kazanıp hücumdaki çabuk oyuncularımıza savunma arası koşu yaptırmak istiyorduk, yaptılar da. Öncesinde pozisyon vermemişken uzaktan bir gol yedik. Sonra 1-1'i bulup öne de geçti. Sonra bir duran topta gol yedik. Duran topta sıkıntı yaşayacağımızı biliyorduk, engellemek için çalışmasını da yaptık çünkü bugün boy ortalamamız kısaydı.

Hakemlerle ilgili bugüne kadar hiç açıklamam olmadı ama anlamadığım bir şey var. Akintola'nın golünü bir kez daha izledim, top Welinton'dan geliyor, yanılıyorsam özür dilerim. O tür pozisyonlarda VAR varsa neden incelemiyor? Başka maçlarda maç 3-4 dakika durup inceleniyor ama bizde hiç izlenmedi. Kamara'ya Rosier'in yaptığı penaltı var, az önce izledim, çekip indiriyor. Kurala göre penaltıysa neden verilmediğini merak ediyorum.

Çok iyi ve kazanmaya yönelik bir oyun oynadık, bana göre kazanmaya yakın olan bizdik. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Yoğun tempo sonrası şimdi bir haftalık aramız var, Denizli'ye gidip orada üç puan alarak devam etmek istiyoruz."