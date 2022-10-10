Hakemler trafik kazası yaptı! Vatandaş hayatını kaybetti... MHK'dan flaş karar
2. Lig'de oynanan Diyarbekir-İskenderun maçını yönetmek için şehre giden hakem triosu kaza yaptı. Sercan Yılmaz idaresindeki aracın yayaya çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.
Hakemler Diyarbakır’a maça giderken kaza yaptı. Kazada bir yaya vefat etti. 4. Hakem gözaltında..
Diyarbekir Spor A.Ş-İskenderun maçına İstanbul’dan giden hakem tirosu Bayram Başkan, Efe kurtuluş, Şafak Nalbantoğlu ve 4. Hakem Sercan Yılmaz kaza yaptı.
Hakem Sercan Yılmaz idaresindeki aracın yayaya çarpması sonucu bir kişi hayatını kaybetti.
Hakem gözaltına alınıyor. Sercan Yılmaz'ın mahkemeye çıkacağı iddia edildi.
Yaşanan olayın ardından MHK, müsabakaya
H) Yunus Dursun
(Y) Mustafa Yüksel
(Y) Orhan Timurtaş
(D) Mikail Cihangir
(G) Mehmet Emin Baydağ’ı atadı.