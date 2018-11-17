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Hakemden futbolcuya görülmemiş tepki!

Afrika Uluslar Kupası elemelerinde oynanan Mısır-Tunus maçını yöneten hakem Victor Gomes, görülmemiş bir tepkiye imza attı. Gomes, kararını beğenmeyen Tunuslu Ferjani Sassi'ye düdüğünü uzatarak maçı onun yönetmesini istedi.

17 Kasım 2018 Cumartesi 17:17
Hakemden futbolcuya görülmemiş tepki!

Afrika Uluslar Kupası elemeleri kapsamında oynanan Mısır-Tunus maçına Güney Afrikalı hakem Victor Gomes'in hareketi damga vurdu. Mücadelede ikinci yarının henüz başında Mısır lehine serbest vuruş kararı veren hakem Gomes, Tunuslu Ferjani Sassi'nin yoğun itirazıyla karşılaştı.

Oyuncuyu sakinleştirdi

Bu tepkiler üzerine düdüğünü Sassi'ye uzatan hakem, bu hareketine karşılık alamadı ancak oyuncuyu sakinleştirmeyi başardı. İlginç görüntülere sahne olan karşılaşma Mısır'ın 3-2'lik üstünlüğü ile sona erdi.

(Yeni Şafak)

Haber Tarihi: 17 Kasım 2018 Cumartesi 17:17
  1. Afrika
  2. Mısır
  3. Tunus

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