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Hakem Şimşek, VAR odasından çıkmadı

Süper Lig'de geride kalan 8 haftada en fazla VAR odasında yer alan hakem Barış Şimşek oldu.

08 Ekim 2018 Pazartesi 14:21
Hakem Şimşek, VAR odasından çıkmadı


Tecrübeli hakem, bu haftaya kadar 11 kez VAR (Video Yardımcı Hakem), 1 defa da AVAR (Video Yardımcı Hakem Asistanı) olarak görev aldı. 

Spor Toto Süper Lig'de bu sezon ilk kez uygulanmaya başlanan VAR sisteminde 8 hafta geride kaldı. Yer yer aksaklıkların da yaşandığı Video Yardımcı Hakem teknolojisiyle birlikte hakemlere de daha fazla yük binmiş oldu. Hafta içi standart eğitim ve antrenman programlarını uygulayan Süper Lig hakemleri, yoğun maç programında da hakem, VAR ve AVAR olarak görev alıyor. Üst Klasman hakemlerinin sınırlı olması nedeniyle de birçok hakem, aynı hafta içinde birden fazla görevde bulunmak zorunda kalabiliyor. 

Ligde geride bıraktığımız 8 haftaya baktığımızda da bu durum göze çarpıyor. Söz konusu haftaya kadar oynanan 72 karşılaşmada 22 farklı hakem VAR ve AVAR olarak hizmet verdi. Riva'daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yer alan VAR merkezinde en fazla bulunan hakem ise Barış Şimşek oldu. Şimşek, bu haftaya kadar 11 kez VAR (Video Yardımcı Hakem), 1 defa da AVAR (Video Yardımcı Hakem Asistanı) olarak görev aldı. 42 yaşındaki hakemi 9'şar defa AVAR olan Koray Gençerler ve Ali Şansalan takip etti. 

Süper Lig hakemleri Bülent Yıldırım, Hüseyin Göçek ve Mete Kalkavan ise 8 kez Video Yardımcı Hakemlik yaptı. 

Spor Toto Süper Lig'de geride kalan 8 haftada VAR ve AVAR olarak görev alan hakemler şöyle: 

Barış Şimşek: 11 VAR - 1 AVAR 
Bülent Yıldırım: 8 VAR 
Hüseyin Göçek: 8 VAR 
Mete Kalkavan: 8 VAR 
Fırat Aydınus: 7 VAR 
Halis Özkahya: 7 VAR 
Ümit Öztürk: 6 VAR - 1 AVAR 
Ali Palabıyık: 4 VAR 
H. Umut Meler: 3 VAR - 2 AVAR 
Cüneyt Çakır: 3 VAR 
Alper Ulusoy: 4 VAR - 2 AVAR 
Y. Kemal Uğurlu: 2 VAR - 3 AVAR 
Koray Geçerler: 9 AVAR 
Ali Şansalan: 9 AVAR 
Serkan Tokat: 7 AVAR 
Volkan Bayarslan: 8 AVAR 
Serkan Çınar: 6 AVAR 
Bahattin Şimşek: 6 AVAR 
Arda Kardeşler: 1 VAR - 5 AVAR 
Özgür Yankaya: 3 AVAR 
Suat Arslanboğa: 5 AVAR 
Mustafa Öğretmenoğlu: 5 AVAR 

Haber Tarihi: 08 Ekim 2018 Pazartesi 14:21
  1. Tokat
  2. Aydın
  3. SÜPER LİG Haberleri
  4. SÜPER LİG

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