Hakem sahanın ortasına tuvaletini yaptı

Brezilya Kupası'nda oynanan Boavista-Goias eşine az raslanır bir olay gerçekleşti. Maçın hakemi kameralara aldırış etmeden orta saha başlama vuruşunun olduğu yere tuvaletini yaptı.

Tuhaf olay, Rio de Janeiro yakınlarındaki Saquarema'daki Elcyr Resende stadyumunda meydana geldi. Boavista ile Goias, Brezilya Kupası'nın ilk maçında karşı karşıya geliyordu. Karşılaşma öncesinde soyunma odasına gitmek için vakti olmayan Brezilyalı hakem tuvalet ihtiyacını başlama vuruşunun bulunduğu yere giderdi.

"Hakem maçı kutsadı"

Sosyal medyada bu görüntü üzerine "Hakem, pantolonuna işedi, böylece tuvalete gidip maçı ertelemek zorunda kalmadı" ve "Hakem sahaya tuvaletini yaparak maçı kutsadı" şeklinde yorumlar yapıldı.

Bu ilginç olayın yaşandığı karşılaşmayı Boavista, 3-1 kazandı.