Hakem isyanı: Sohbet ediyor VAR'a gitmiyor

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Altay deplasmanda Beşiktaş'a 1-0 mağlup oldu.

Altay'ın genç futbolcusu Kazımcan Karataş, maçın ardından isyan etti.

"Son dakikada verilmeyen bir penaltımız var." diyen Kazımcan, "Bu kadar VAR'la konuşuluyor, 5-6 dakika sohbet ediyorsunuz, VAR'a gidip o pozisyonu incelemiyorsunuz. Gole kadar biraz durgunduk. Golden sonra pozisyon bulmaya çalıştık. Şanssızdık. İnşallah bunu en kısa zamanda halledip, puanlar almak istiyoruz." dedi.

Kappel: Ned penaltı

Leandro Kappel ise "Pozisyon yakaladık, fırsatlar elimize geçti. Şanssızlık vardı. Son dakikada olan pozisyon net penaltıydı, o verilse belki buradan bir puanla dönecektik. Kafamızı dik tutacağız. Zor bir pozisyondayız, bu pozisyondan sadece yukarı çıkarak çıkarabiliriz." şeklinde konuştu.