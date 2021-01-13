Buğra Kardan

Sabit telefona vergiler dahil aylık ortalama 42,37 TL ödenirken, 3 GSM operatörünün abonelerinin ortalama aylık ödemelerinin ise vergiler dâhil 49,89 TL’ye ulaştığı belirtildi.

Hakem heyetlerine başvurun

Hakem heyetlerince yüzde 60’ın üzerinde tüketici lehine karar verilmesi olumlu yankı uyandırıyor. Tüketici hakları savunucularından da devamlı “Defolu ürün satın alıp iade edemeyenler, hakem heyetlerine başvurmalı” çağrısı geliyor.

Ayıplı ürünler ve hizmetlerle karşı karşıya kalan vatandaşlar, hakem heyetlerinin yolunu tutuyor. Hummalı bir şekilde çalışan, başvuruları süratle ele alan heyetler de mağduriyetleri tek tek gideriyor.

İbre aşağı yönlü

Tüketici avukatları, hakem heyetlerince yüzde 60 hatta yüzde 70 oranında başvurucuların lehine karar verildiğini ve ayıplı ürün vakalarının aşağı çekildiğini belirtiyor.

Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu ise Yeni Akit’e yaptığı açıklamada “Hakem heyetleri çok önemli görevler görüyor. 2020’de 594 bin 270 başvuru alan heyetler, yerinde kararlar veriyor. Yüz binleri mutlu eden bu kararlar, ilerisi için umutlarımızı arttırıyor” dedi.

Halk bilinçlendi

Tüketici başvurularının pandemiden ötürü yüzde 55-60’ının e-Devlet’ten yapıldığını hatırlatan Ağaoğlu, “Bu veri, halkımızın bilinçlendiğine ve hakkını aramaya başladığına işaret ediyor” diye konuştu.

Hakem heyetlerine dilekçe yağdığını anlatan Ağaoğlu, “Şükür ki şikâyetler hemen değerlendiriliyor. Ayıplı ürünler ve hizmetler satın alan tüketiciye de müjdeli haberler veriliyor. Tüketici bu haberleri almak için zahmete katlanmıyor, ödeme yapmıyor” şeklinde konuştu.

Ağaoğlu, “Şu da muhakkak ki tüketici hakem heyetlerinin kararları bağlayıcıdır. Yani satıcılar, kararlara riayet etmedikleri takdirde icra müdürlüklerine gidilebilir’ diye ekledi.

Aman dikkat

Tüketici Birliği Federasyonu Başkanı Mehmet Bülent Deniz de hakem heyetlerinin kararlarını uygulamaktan kaçınılamayacağını dile getirdi. Deniz, şunları kaydetti:

“Tüketici hakkını yedirmemeli. Defolu ürün satanı hakem heyetine şikâyet etmeli. Fahiş fiyat artışına gideni, yalancı indirim yapanı, sahte kampanya uygulayanı Alo 175 hattına ya da mobil uygulama HFA-Bildirim’e ihbar etmeli. Başvuruların kolay ve rahat şekilde yapıldığı, dilekçelerin elden yahut e-Devlet’ten verilebileceği unutulmamalı. Kararların belirlenen takvime uygun olarak, 3-5 ayda alındığı bilinmeli.”

Planlı çalışılıyor

Hakem heyetlerinin her 10 şikâyetten 6’sını haklı bulduğuna dikkat çeken Deniz, “Tüketici sıkıntılı bir durumda heyetlere yönelmeli, gitmeli. Yönelmediği, gitmediği takdirde mağdur olacağını aklından çıkarmamalı” uyarısında bulundu. 2020 verilerine değinen Deniz, şu ifadeleri kullandı:

“Geçen sene hakem heyetlerine mobil telefon ve dijital servislerle ilgili pek çok yakınma geldiği görülüyor. Bu gayet doğal olup dönemin ruhuna da uygun. Çünkü pandemiden ötürü milyonlar eve kapanıyor, dışarı çıkamıyor. Ülkemiz de toplumumuz da önemli bir dönüşümden geçiyor. Ama hakem heyetlerince bu dönüşüme adapte olunduğu, planlı ve iyi çalışıldığı, şikâyetlere kulak verildiği, sorunların giderildiği bir hakikat.”