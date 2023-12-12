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Gündem Hakem Halil Umut Meler'i ziyaret eden İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan flaş açıklama
Gündem

Hakem Halil Umut Meler'i ziyaret eden İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan flaş açıklama

Yeniakit Publisher
2023-12-12 12:37:00 -
Hakem Halil Umut Meler'i ziyaret eden İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan flaş açıklama

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, hakem Halil Umut Meler'i kaldığı hastanede ziyaret etti. Ziyaret sonrası açıklama yapan Bakan Yerlikaya, 'Bütün hakem camiamıza geçmiş olsun dileklerini ilettim. Temennimiz bir daha sporda şiddetin olmaması. Adalete inanıyoruz, nereye evrileceğini göreceğiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, telefonda Meler ile görüştü.' dedi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, hakem Halil Umut Meler'in tedavi gördüğü hastaneye geldi.

Yerlikaya, Süper Lig'de dün akşam oynanan MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçının ardından sahada, sarı lacivertli kulübün başkanı Faruk Koca ve bazı kişilerin saldırısına uğrayan hakem Halil Umut Meler'i tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti.

Yerlikaya'nın hastanede Meler'in sağlık durumuyla ilgili yetkililerden bilgi aldığı öğrenildi.

Bu arada Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Ahmet İbanoğlu ile TFF yöneticileri de hastaneye geldi.


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Bakan Yerlikaya ziyaretinin ardından açıklamalarda bulundu.

Yerlikaya, "Bütün hakem camiamıza geçmiş olsun dileklerini ilettim. Temennimiz bir daha sporda şiddetin olmaması. Adalete inanıyoruz, nereye evrileceğini göreceğiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, telefonda Meler ile görüştü." dedi.

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