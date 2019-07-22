Hakaretini skandal gerekçelerle savundu! CHP'li Kaftancıoğlu'ndan pişkin savunma

Taha Emre Özdemir yeniakit.com.tr

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu Halk TV'de katıldığı bir canlı yayında attığı skandal tweetlerine ilişkin hakkında açılan davayı değerlendirdi. "23 Haziran’dan önce birilerinin aklına gelmiş tweetlerim soruşturulmuş." diyen Kaftancıoğlu hakkındaki soruşturmayı İstanbul'da yenilenen seçimle ilişkilendirdi.

Kaftancıoğlu şunları söyledi:

"Ne zaman ki 31 Mart seçimlerine gelirken yine bu dosya birilerinin aklına gelmiş. Seçim ertelenir ertelenmez dosya sürece konulmuş. 13 Ocak’taki haliyle bir ek bile yapılmadan jet hızıyla 5 günde kabul edilmiş. Ne hikmetse ilk duruşmada savunma istememe rağmen kabul edilmedi, sonra da hâkim kendi kararından vazgeçerek 18 Temmuz’a dava günü verdi."

'Suçum çok büyük'

Kaftancıoğlu attığı skandal tweetlerini pişkin ifadelerle savundu:

"Suçum çok büyük, Cumhurbaşkanına hakaret etmişim, kamu görevlisine hakaret etmişim, halkı kin ve nefrete teşvik etmişim, bunları 6 yıl önce attığım tweetlerle yapmışım. Ben Türkiye Cumhuriyeti'ni aşağılamam. Çünkü ben Atatürk’ün kurduğu partide görevliyim. O koltuklarda oturanlar da o makamları aşağılamasınlar diye bunu yapanları uyarma sorumluluğum var.

'Ben o günün şartlarında yazdım'

Kaftancıoğlu hakaret içerikli tweetlerini yıllar öncesinin şartlarına göre yazdığını savunarak sözlerine şöyle devam etti:

"6-7 yıl öncesinde de yazdım, o günün koşullarında eleştirdiğim ve eleştirmem gereken durumları cımbızla seçip, bağlamından koparıp sundular. Ben bir yaşam hakkı savunucusuyum. Suçu ne olursa olsun herkesin yargılanma hakkı vardır. Ne olursa olsun siz 3 kadını Avrupa’nın merkezinde vahşice öldürüyorsanız ben bunu kınamak zorundayım. Bu kişilerin suçu ne olursa olsun bunu yapmak zorundayım. Ne olursa olsun sen o kişileri yargılamak zorundasın."

İşte O tweetler:









CHP’li Canan Kaftancıoğlu'na "Cumhurbaşkanına hakaret, Türkiye Cumhuriyeti devletini alenen aşağılama, halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek ve terör örgütü propagandası yapmak." suçlarından açılan dava 6 Eylül 2019'da görülecek. 37. Ağır Ceza Mahkemesi, Kaftancıoğlu için 17 yıla kadar hapis cezası istiyor.