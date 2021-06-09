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Medya Hakan Ural'dan Ekşi Sözlük'e! 'Kimsiniz oğlum siz?'
Medya

Hakan Ural'dan Ekşi Sözlük'e! 'Kimsiniz oğlum siz?'

Katıldığı bir canlı yayında sosyal medyayı değerlendiren Hakan Ural, Ekşi Sözlük'e çok sert ifadelerle tepki gösterdi.

Yeniakit Publisher
2021-06-09 23:04:00 - 2021-06-09 23:09:31

 Yeniakit.com.tr 

Hakan Ural katıldığı bir canlı yayında sosyal medyadaki olumsuz yapılanmalara dikkat çekti. Ekşi Sözlük'ü eleştiren Ural, "Ekşi Sözlük diye bir şey var. Bu memlekete, bu yaşama katkıları nedir?" diye sordu.

'Kimsiniz siz?'

Ekşi Sözlük yazarlarının çirkin yüzüne dikkat çeken Ural, şunları söyledi:

"Herkesle, herşeyle dalga geçiliyor. Herşeyi aşağılıyorlar. Sorun zaten nerede patlıyor? Bu yanlış yapılar, bir de bu fütursuzluklarından gelir elde ediyor. Kimsiniz oğlum siz? Yazık."

Siyonist işbirlikçi Ekşi Sözlük'e çok sert tepki: 'Çocuk öldüren işgal devletini savunmak kendi anasını satmaktan farksızdır'
Siyonist işbirlikçi Ekşi Sözlük'e çok sert tepki: 'Çocuk öldüren işgal devletini savunmak kendi anasını satmaktan farksızdır'

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Siyonist işbirlikçi Ekşi Sözlük'e çok sert tepki: 'Çocuk öldüren işgal devletini savunmak kendi anasını satmaktan farksızdır'

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Yorumlar

Hakan Ural Hakkın Haklının yanında

Sanatçı olup ta adam gibi adam dik duran mert olan nadir sanatçı çıkar Hakan Ural Hakkın Haklının vatanın milletin yanında olduğunu dik durarak adam gibi adam olduğunu isbat ediyor ve bir çok .... döneğe iki yüzlü riyakâr lara adam olmayı göstermiş oldu
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1905

adam gibi adam hakan Ural çok efendi kutluyorum kendisini
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