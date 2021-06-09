Hakan Ural'dan Ekşi Sözlük'e! 'Kimsiniz oğlum siz?'

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Hakan Ural katıldığı bir canlı yayında sosyal medyadaki olumsuz yapılanmalara dikkat çekti. Ekşi Sözlük'ü eleştiren Ural, "Ekşi Sözlük diye bir şey var. Bu memlekete, bu yaşama katkıları nedir?" diye sordu.

'Kimsiniz siz?'

Ekşi Sözlük yazarlarının çirkin yüzüne dikkat çeken Ural, şunları söyledi:

"Herkesle, herşeyle dalga geçiliyor. Herşeyi aşağılıyorlar. Sorun zaten nerede patlıyor? Bu yanlış yapılar, bir de bu fütursuzluklarından gelir elde ediyor. Kimsiniz oğlum siz? Yazık."