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Medya Hakan Ural'dan dikkat çeken paylaşım: Hakkı ödenmez
Medya

Hakan Ural'dan dikkat çeken paylaşım: Hakkı ödenmez

Başkan Erdoğan'ı ziyaret eden sanatçı Hakan Ural sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Allah sağlıkla uzun ömürler versin. Şahsen çok seviyorum, hakkı ödenmez" ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2022-01-23 16:38:00 -
Hakan Ural'dan dikkat çeken paylaşım: Hakkı ödenmez

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ünlü sanatçı Hakan Ural'ı kabul etti. Erdoğan'a bir ziyarette bulunan Hakan Ural, ziyaret anından çekilmiş bir fotoğraf karesini de sosyal medya hesabından paylaştı.

Hakan Ural, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Allah sağlıkla uzun ömürler versin. Şahsen çok seviyorum, hakkı ödenmez. Bugünkü ziyaretimizden."

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