Hakan Ural soytarı Şahan'ı yerin dibine soktu

Ankara Melike Hatun Camii İmamı Halil Konakcı geçtiğimiz günlerde Cem Yılmaz'ın dinen sakıncalı ifadeler kullandığı oyunları ile bazı şarkıcıların şirke sebep olan besteleri konusunda önemli uyarılarda bulundu.

Konakcı Hoca, "Cenneti değişmem saçının teline diye şarkı yazmış adam, bak bak... Sensiz cennet bile sürgün sayılır, madem unutacaktın beni neden yarattın... Şarkı sözleri bunlar. Bunları dinleyip keyif alan, söyleyen, yazan dinden çıkmıştır" dedi.

Cem Yılmaz'ın sahnedeki bir sözde esprisini de örnek gösteren Konakcı Hoca, "Soytarılar çıkıyor televizyona espri yapıyorlar. Neymiş? Allah erkeği yaratmış, sonra bakmış düşünmüş 'Ben bundan iyisini de yaratırım' diyerek kadını yaratmış. Bunu dinleyen de söyleyen de, buna alkış tutan da, zevk alan da hepsinin imanı gitti" ifadelerini kullandı.

"Şirk" tehlikesine dikkat çeken Konakcı Hoca, laikçiler tarafından hedef tahtasına konuldu.

Gökbakar'dan rezil paylaşım

Üstüne vazife olmayan hemen hemen her konuda yorum yapmayı kendine görev edinen Şahan Gökbakar, Halil Konakcı Hoca'nın sözleri ile aklınca alay etti.

"Recep İvedik" gibi küfür ve argodan ibaret olan seviyesiz yapımlarla komedyenlik yaptığını zanneden Şahan Gökbakar, şu rezil paylaşımda bulundu:

"Değerli dostlar, yaptığım mizah helal sertifikalıdır. Senaryolarımızı abdestli şekilde kaleme alıyoruz. Gönül rahatlığı ile gülebilirsiniz, imandan çıkarma olmaz."

Yaptığı her paylaşımla mizah seviyesinin ne denli yerlerde olduğunu ortaya koyan Gökbakar'a Hakan Ural'dan cevap geldi.

İsim vermeden şaklabanlık yapan Şahan Gökbakar'a tepki gösteren Hakan Ural şunları kaydetti:

"Bunlar ayıptır. Sen direkt insanların inançlarını aşağılıyorsun. Seni trend yapanlar seni sevdikleri için veya sözlerin için yapmıyor. Sen maşa gibi kullanılıyorsun. Onların işine gelen marjinal, faşist düşünceye hizmet ettiğin için seni trend yapıyorlar. Sen ne zannediyorsun?"