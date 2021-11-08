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Gündem Hakan Ural, koronavirüse yakalandı
Gündem

Hakan Ural, koronavirüse yakalandı

Koronavirüse yakalanan sunucu Hakan Ural, hastanede tedavi görüyor.

Yeniakit Publisher
2021-11-08 12:06:00 -
Hakan Ural, koronavirüse yakalandı

Hafta içi Kanal D ekranlarında yayınlanan 'Neler Oluyor Hayatta' progamının başarılı sunucusu Hakan Ural'dan kötü haber geldi.

Bir süredir yayına katılamayan Hakan Ural, sosyal medya hesabından soğuk algınlığı geçirdiğini duyurdu.

Ancak ilerleyen günlerde durumu ağırlaşan Hakan Ural, hastaneye giderek PCR testi yaptırdı.

Ural'ın negatif çıkan test sonucu bir süre sonra pozitife döndü.

Hastaneye yatırıldı

Ural, bunun üzerine tedbir amacıyla hastaneye yatırıldı. Tedavisi sürüyor.

"Her geçen gün zorlaştı"

İki gün önce Instagram hesabından paylaşım yapan Ural, “Sevgili minik ailem, ortalığın bilindik virüsler dışında tarif edilemeyen virüslerle de dolu olduğunu deneyimlemiş olduk maalesef. Fakat Allah’ın izniyle iyiyim. Arayan soran tüm dost arkadaşlara teşekkür ederim. Her işte bir hayır vardır. Allah’tan bir mani olmazsa pazartesi beraberiz. Sizleri çok seviyorum iyi ki varsınız. Selam, sevgi, saygılar.” demişti.

Hastalık sürecini istediği gibi geçiremeyen Ural, iki günün sonunda bir paylaşım daha yaparak, “Arkadaşlar maalesef süreç her geçen gün daha zorlaştı. Sıkıntılı yani. Bir önceki post iyi dedik ama erken davranmışız. Allah yardımcımız olsun dualarınızı eksik etmeyin.” ifadelerine yer vermişti.

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