Hakan Ural hastalık sonrası ilk kez konuştu

Geçtiğimiz aylarda koronavirüs hastalığı nedeniyle tedavi gören sunucu Hakan Ural, kötü günleri geride bıraktı.

Olay sonrası ilk kez konuşan ve röportaj veren Ural, "Ben aşılıydım. Bunun sirayet edeceğini de öngörüyordum çünkü hemen hemen etrafımda Korona olmayan yoktu. Dolayısıyla kim nasıl geçiriyor, görüyorsun. Bir kanaatin oluyor. Eşim ve çocuğumdan aldım ben, yoksa kendimize o anlamda dikkat ediyorduk. Burnunun ucunda çocuğun ve eşin olunca, kurtulma şansın çok olmuyor" dedi.

Hastalık sürecinde yaşadıklarını anlatan Ural, "Ayrıca biraz yanlış tedavinin de sebep olduğunu düşünüyorum. 8'inci günde kötü oldum. Kendimde bir anormallik sezdim ve bir hastaneye gideyim dedim. Koronavirüsün en büyük sıkıntısı, akciğere sirayet etmesi. Tomografi çektirdim. Ne zaman ki akciğerde tutulum olduğu gözüktü, beni yatırdılar.

Hastaneye yatarken eşim cep telefonumu aldı. İyi ki almış. Ben itiraz etmiştim çünkü, tedavi sırasında kimseyle görüştürmüyorlar, tek başıma odada ne yapacağım günlerce? Eğer telefon bende olsaydı, bu psikolojik boyutu atlatamazmışım. Öldü demişler, bir sürü şey demişler, etkilenirdim yani. Telefon olmadığı için o psikolojik kısmı olumsuz yaşamadım" ifadelerini kullandı.

Ural, "Ayrıca eşim ve doktorlar bana kritik bir süreç yaşadığımı hiçbir zaman hissettirmedi. Dolayısıyla ben hastanede çok panik olmadım. Ama şunu yaşadık; oksijenim düştü, nefesim sıkıntı oldu, ateşimin 39.9'lardan düşmediği oldu. Her dakika kan verdim, bir sürü ilaç üstümde. Dolayısıyla çok zor bir 8-9 gün geçirdim" dedi.