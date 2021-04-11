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Gündem Hakan Ural CHP’li miçoların anlayacağı dilden anlatmış İşte Kanal İstanbul gerçeği
Gündem

Hakan Ural CHP’li miçoların anlayacağı dilden anlatmış İşte Kanal İstanbul gerçeği

Sunucu Hakan Ural, yayına çıktığı programında, CHP’lilerin bile anlayacağı dilden Kanal İstanbul gerçeğini böyle anlattı.

Yeniakit Publisher
2021-04-11 16:30:00 -

Kanal D’nin hafta içi her sabah ekrana gelen Neler Oluyor Hayatta programının sunuculuğunu üstlenen Hakan Ural, Kanal İstanbul gerçeğini anlattı.

Kanal İstanbul için gereksiz diyerek eleştiride bulunanlara basit bir dille açıklama yapan Hakan Ural, boğazlardan geçen gemi sayısı ve kazanılamayan gelirlerden bahsetti.

Ural, sözlerinde "kim ister, ciğerinden, böbreğinden denetimsiz 80 binden fazla geminin geçmesini, ben istemem kimse istemez" ifadelerini kullandı.

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