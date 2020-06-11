Hakan Ural: Allah devletimizden razı olsun

Antalya'da 2018 yılında Fatma ve Ömer Evrensel çiftinin çocukları Yiğit ile Derman yapışık şekilde dünyaya gelmişti. Çocuklarının sağlıkları için kapı kapı dolaşan aileye devletin zirvesinden yardım eli uzandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde ikizler İngiltere'nin başkenti Londra'da gerçekleştirilen bir dizi ameliyatla birbirlerinden ayrıldı. Yapışık ikizler Londra'dan getirildikleri özel uçaktan alınarak Ankara Şehir Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümüne yerleştirildi.

'Allah razı olsun'

Kanal D'de yayımlanan Neler Oluyor Hayatta programının yorumcusu Hakan Ural, konuyu programında gündeme getirdi. Dünyanın geçtiği bu pandemi döneminde devletimizin yaptıklarına övgüler yağdıran Ural "Devlet ben böyle şeylere çok duygulanıyorum. İyiki Türk'üm be kardeşim dedirtiyor ya. Helal olsun. Dünyay bir salgın gelmiş. Yer gök yıkılıyor, dört bir taraf gösteriler altında, Avrupa karışmış, İngiltere Brexit yapmış, ekonomiler çökmüş, Amerika'da kıyamet kopuyor, insanlar ırkçılık var diyor, her taraf yanıyor Çin falan... Bir kere şunu görüyorsun. Dünyada dört dörtlük hiçbir şey yok. Halkına insanına elinden gelenin en iyisini yapma gayreti içerisinde samimi sıcaklığıyla bir devletimiz var. Allah razı olsun. Bu çok değerli ve önemli. Diyorum ki Allah korusun beni herkes ihmal edebilir ama devletim bırakmaz ortada dedirtiyor insanına" ifadelerini kullandı.