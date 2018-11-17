Hakan topun ağzında

Mali olarak zor günler geçiren Milan’ı hareketli bir ara transfer dönemi bekliyor. Corriere dello Sport’ta yer alan habere göre UEFA ile yeni bir uzlaşma anlaşması (settlement agreement) imzalamaya hazırlanan İtalyan ekibi bazı oyuncularıyla yolları ayırmak zorunda kalacak.

İLK İSİM HAKAN

Takımın en önemli ismi Suso dokunulmaz isimlerin başında geliyor. Ancak henüz bekleneni veremeyen Hakan Çalhanoğlu gözden çıkarılacak ilk isim olabilir.

2017’de 24 milyon euro bonservis bedeliyle transfer edilen yıldız oyuncu eleştiri oklarının hedefinde yer alıyor.