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Gündem Hakan Taşıyan'dan bomba "sanat camiası" itirafı
Gündem

Hakan Taşıyan'dan bomba "sanat camiası" itirafı

Arabesk müziğin sevilen isimlerinden Hakan Taşıyan, geçtiğimiz senelerde organ yetmezliği teşhisiyle hastaneye kaldırılmış ve gördüğü tedavi sonrası sağlığına kavuşmuştu. Kötü günleri geride bırakan Hakan Taşıyan, katıldığı bir programda en büyük pişmanlığını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2022-04-17 13:53:00 -
Hakan Taşıyan'dan bomba "sanat camiası" itirafı

Karaciğer ve böbrek nakli olarak tekrar hayata dönen Hakan Taşıyan, 'Akşam Yıldızı' isimli programa konuk oldu. Yaşadığı zor günleri atlatan Taşıyan, “Ölümle burun buruna geldiğiniz o günlerde keşke şunu yapsaydım ya da yapmasaydım dediğiniz oldu mu?” sorusuna “Ankara'da doğup büyüdüm, 9 kardeşiz kalabalık bir aileyiz. Benim babam da müzisyendi, çok küçük yaşta onunla birlikte gece hayatının içine girdim, eğlence mekanlarının içinde geçti yıllarım. Engebeli bir yolculuğum oldu, zor şartlarda çalıştım gece alemi, müzikhollerde çalıştım. Pişkinlik verdi o hayat bana, alacağım dersi aldım ama keşke zamanım öyle geçmeseydi ona üzülüyorum. Yazık o zamanıma yazık, keşke böyle bir hayatım olmasaydı, mesleğim bana hastalık getirdi" cevabını verdi. 

 

 

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