Hakan Taşıyan'dan bomba "sanat camiası" itirafı

Karaciğer ve böbrek nakli olarak tekrar hayata dönen Hakan Taşıyan, 'Akşam Yıldızı' isimli programa konuk oldu. Yaşadığı zor günleri atlatan Taşıyan, “Ölümle burun buruna geldiğiniz o günlerde keşke şunu yapsaydım ya da yapmasaydım dediğiniz oldu mu?” sorusuna “Ankara'da doğup büyüdüm, 9 kardeşiz kalabalık bir aileyiz. Benim babam da müzisyendi, çok küçük yaşta onunla birlikte gece hayatının içine girdim, eğlence mekanlarının içinde geçti yıllarım. Engebeli bir yolculuğum oldu, zor şartlarda çalıştım gece alemi, müzikhollerde çalıştım. Pişkinlik verdi o hayat bana, alacağım dersi aldım ama keşke zamanım öyle geçmeseydi ona üzülüyorum. Yazık o zamanıma yazık, keşke böyle bir hayatım olmasaydı, mesleğim bana hastalık getirdi" cevabını verdi.