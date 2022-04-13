Hakan Taşıyan, 'Yamyamlar' deyip patladı

Çoklu organ yetmezliği tedavisinin ardından sağlığına kavuşan Hakan Taşıyan, TGRT Haber'de yayınlanan Yeşim Salkım ile Şeffaf Masa programına konuk oldu.

Salkım'ın "ölümden korktunuz mu?" sorusuna Taşıyan "yok" yanıtını verirken "öleceğinizi düşündünüz mü?" sorusuna ise "tabi bir gün öleceğiz" dedi.

Geçirdiği zorlu ameliyatlarla ilgili ise Taşıyan "Ameliyata giderken belki dönmem diye girdim." açıklamasını yaptı.

Organ yetmezliği çektiği dönemde Salkım, Taşıyan'a "Size kim organlarını bağışladı?" sorusunu sordu.

Taşıyan "Sayın Cumhurbaşkanımız, sayın Sağlık Bakanımız, emeği geçen tüm güzel insanların desteğiyle İzmir'de rahmete giden kardeşimiz bir kadavra" dedi.

"İzmir'den geldiğini biliyorum" diyen Taşıyan "Böbreğim kız kardeşimden. Allahımızın izniyle hayata döndüm." diye konuştu.

Kendisini aylarca hastanelik eden sürecin başını Taşıyan "Ayak bileğim şişti, burkulma gibi oldu. Acı hissettim, kızarıklık başladı, sonra diz kapağıma ilerlemeye başladı." dedi.

"Hocalarımız burkulma, incinme teşhisi koydu" diyen Taşıyan "Daha sonra GATA'da hocalarımız teşhisi orada koydu. Nakil hastası olduğum söylenildi." ifadelerini kullandı.

Taşıyan "Daha sonra değerli büyüklerimin haberi oldu. GATA'da 4 ay yatış dönemim oldu. Hocalarımız orada sürecimizi uzatıyordu. Organ nakli konusunda duyarlı olalım, çok önemli. Bekleyen çok insan." dedi.

Taşıyan "Doktorlar 1 aylık yaşam sürecimin kaldığı söyledi. Bir akşamdı geçe saat 3 civarlarıydı. Hocalarım odaya girdi bir telaş içerisinde." diye konuştu.

Taşıyan "Doktorlar bana hazır olmamı ve hazırlanmamı söylediler. Organın İzmir'de bulunduğu söylediler. 2 saat sonra beni ameliyata aldılar. 15 saat sürdü ameliyat." dedi.

"Mart 5'te karaciğer, 9'unda böbrek ameliyatı oldum" diyen Taşıyan "İyileşme ve yatış süreci derken yavaş yavaş iyileştim ve yürümeye başladım." diye konuştu.

Taşıyan "Hastanede 1,5 yıl kaldım. O süreci ve evvelki süreci hatırlamıyorum. Hafıza kayıplarım oldu. 1,5 aylık bir yoğun bakım sürecim oldu." ifadelerini kullandı.

"Cumhurbaşkanı ve sağlık bakanımıza bu konu nasıl intikal etti?" sorusuna Taşıyan "Orhan Gencebay'ın eşi Sevim hanım, Erol abi duymuşlar." yanıtı verdi.

"Destek olunmasıydı hayatınızı kaybeder miydiniz? sorusuna Taşıyan şaşırtan bir yanıt verdi.

Taşıyan "Ben kimseye duyurmadım, kimsenin haberi yoktu. Dostum Hakan Yılmaz 'bunu duyurmamız gerek, böyle olmaz' dedi.

Günde kaç ilaç kullanıyorsunuz sorusuna Taşıyan "günde 36 ilaç içiyorum" dedi.

Hayati tehlikesinin olmadığını belirten Taşıyan değerlerini iyiye gittiğini belirtti.

Hayatından sigarı ve alkolü çıkardığını belirten Taşıyan "Beslenmeme dikkat ediyorum" dedi.

"Şöhret sizden ne aldı?" sorusuna Taşıyan "Sağlığımı aldı. Ben biraz içime kapanık bir insanım. Evde rahatsızlandım kimseye haber vermedim. Sirozdum." diye konuştu.

"Kendime bakamadım" diyen Taşıyan "Boğazıma düşkün bir insan değilim. Duygusal ve kırılgan bir gönlüm var. Küsen bir gönlüm var, kendime küsüyorum." dedi.

Müslüm Gürses'in veliahtılığıyla ilgili soruya ise Taşıyan "Bu yüzde 95 müzik sektöründe oluyor Bu zihniyet buraya artık oturmuş. İlla birini çıkaracaklar karşına." diye konuştu.

Taşıyan "Zavallıyı da dikiyorlar karşısına. Bir gaz veriyor bu yamyamlar. İnsanların karşısında seni küçük düşürmek istiyorlar. Bir yerlerden bir şeyler araştırıyorlar." dedi.

Taşıyan "Ayrı dünyalar dediğimiz aslında bu. Kariyer sorusu yok, şok şükür. Müzisyenliğime güveniyorum. Müslüm baba çok kıymetli bir isim. Oraya gelmek çok önemli. Bizi bir kardeş olarak gördüler." diye konuştu.