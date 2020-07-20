Hakan Şükür'den Ahmet Davutoğlu'na FETÖ cevabı

Muhaliflerin gazına gelerek AK Parti'yi bölmek için Gelecek Partisi'ni kuran Ahmet Davutoğlu, 15 Temmuz kanlı darbe girişiminde bulunan Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) siyasi ayağına ilişkin Hakan Şükür'ün ismini verdi.

Davutoğlu bir gazeteye verdiği röportajda, FETÖ’nün siyasi ayağıyla ilgili sorusuya Davutoğlu şu cevabı vermişti:

“FETÖ ile organik bağı olduğu istihbari ya da hukuki olarak tescil edilmiş siyasetçiler FETÖ’nün siyasi ayaklarıdır. Bazıları özellikle bu ayakları sürdürdüler. Mesela Hakan Şükür, milletvekiliydi. Şimdi bunlar siyasi ayaktı. Başka milletvekilleri de vardı. Görevli olarak gelmişlerdi.”

Hakan Şükür'den cevap geldi

Amerika Birleşik Devletleri'nde sığıntı olan FETÖ firarisi Hakan Şükür, Ahmet Davutoğlu'nun açıklamalarına çok sert tepki gösterdi.

Twitter hesabından açıklamalarda bulunan Hakan Şükür, şunları söyledi:

'Ne siyasi ayağı küçük enişte?'

''Ben hayatımda bu kadar gerizekalı bir ifade görmedim. Ne siyasi ayağı küçük enişte? Allah sizi bildiği gibi yapsın emi. Korkudan ne saçmalayacaklarını bilmiyorlar yeminle. Yuh artık be! Meydan boş kafanıza göre takılın. Allah belanızı versin inşallah hepinizin. Terbiyesiz herifmişsiniz siz. Düşün yakamdan, daha ne kadar ismimi sömüreceksiniz? Evlatlarıma, aileme, hayatıma, alın terim ile kazandıklarıma yaptığınız tahribatı yaşamadan, acı çekmeden Allah canınızı almasın. Zaten sürünüyorsunuz, daha da sürünün inşallah.

'Terbiyesiz yalancı'

Ben kimsenin ayağı değilim. Ülkemin namusu İle emeği ile çalışıp kazanmış ve ülkesine hizmet etmiş biriyim. Partinize alırken siz söylediniz. Ama siz ne ayaksınız herkes biliyor. Benim ayak oyunum futbol, sizin ortak olduğunuz ayak oyunlarınızı da herkes gördü, boş konuşmayın. Yarın bu gerizekalı açıklamaya kendi kanalımda açıklama yapacağım.

Bunlar ne kalıpsız, korkak, ne yaptığını bilmez insanlarmış. Terbiyesiz yalancı, iftiracı. Hoş, ne beklenirdi bunlardan? Şaka gibi.

''Ben istifa ettim, sen kovuldun''

Sen ve tayfan sabah akşam yalvararak partinize aldınız. Bu ifadeleri şerefli inançlı bir insan söylemez. Ben, her gün şikayet ettiğin partiden istifa ettim, sen kovuldun. Günahına girdiğin her kesimden masumun ahı bulsun seni. Yuhlar olsun, yazıklar olsun size.

Ben yıllarca Zaman ve Aksiyon dergisinde yazarlık yapmadım ama sen yaptın Sn. Davutoğlu. Ben Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bizzat isteğiyle AK Parti'ye katıldım. Bence bilmem neyin siyasi ayağı filan derken lafın öncesini sonrasını hatta nereye varacağını iyi bilmek lazım. Kovulduktan sonraki ve önceki itiraflarınıza ortak olmadığım İçin Rabbime şükrediyorum. Bombalar patlayınca artan oylarsa siyasetiniz, o da yerin dibine batsın. Siz ne ayaksınız herkes biliyor ve görüyor.''